Судно "теневого флота" РФ едва не привело к экокатастрофе у берегов Финляндии

Танкер, принадлежащий так называемому российскому "теневому флоту", едва не сел на мель у берегов Финляндии, что могло бы закончиться экологической катастрофой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила финская Береговая охрана.

В Береговой охране Финляндии говорят, что танкер из "теневого флота" на прошлой неделе был зафиксирован в международных водах вблизи маяка Калбодагрунд.

"Судно направлялось на запад, что через десять минут могло привести его на мель. После того, как морской центр связи сообщил судну об этом по радио, оно изменило курс и таким образом избежало мели", – говорится в сообщении.

Как говорит финская Береговая охрана, если бы танкер сел на мель, "это могло бы привести к серьезной морской экологической катастрофе".

В целом в течение прошлой недели в Финском заливе обнаружили несколько судов, принадлежащих к "теневому флоту".

Финляндия требовала решительных шагов для противодействия "теневому флоту" после серии инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском и Северном морях.

Ранее о жестких мерах против судов, перевозящих российскую нефть, предупредили и в Эстонии.