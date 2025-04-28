В Польше нашли владельца BMW, для которого оставили "остров" на стройке

Оставленный BMW посреди разрытой строительной площадки в польском Лодзи больше не брошен – его владелец появился после многих месяцев.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

До начала строительства парковки на месте был многоэтажный магазин с отдельной парковкой, где и оставили BMW. Когда начались работы по новой инвестиции, пытались связаться с владельцем автомобиля, но безуспешно.

Попытки обратиться в полицию и муниципальную полицию не увенчались успехом, поскольку BMW стоял на частной территории. Строители вынуждены были продолжить свою работу, но пресс-секретарь застройщика, компании Archicom, признался, что на определенном этапе присутствие автомобиля просто затруднит продолжение строительства, и тогда машину транспортируют на парковку компании.

Однако, как узнал польский вещатель, владелец автомобиля был найден.

"Владелец автомобиля пообещал забрать машину завтра", – сообщил Радаслав Горецкий, пресс-секретарь Archicom, компании, которая строит многоквартирные дома на улице Виджевска в Лодзи.

Автомобиль простоял на строительной площадке несколько месяцев.

Это уже не первый подобный случай в Лодзи – в 2023 году строители начали укладывать покрытие вокруг припаркованного автомобиля, владельца которого не удалось найти, потому что подрядчик не мог откладывать выполнение работ.

Ранее сообщалось, что мэр одного из польских городов решил отбыть пять дней в тюрьме, чтобы не платить штраф за шум детей на спортивной площадке.