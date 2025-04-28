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У Нідерландах ультраправі вперше після виборів втратили лідерство в опитуванні

опитування
Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 20:24 — Олег Павлюк

Ультраправа Партія свободи Нідерландів (PVV) Герта Вілдерса поступилась лідерством в опитуванні вперше за останні 18 місяців, відколи в країні відбулись дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

В опитуванні, яке відбулось після оголошення бюджетної угоди чотирипартійного коаліційного уряду, ліва опозиційна GroenLinks-PvdA отримує 29 зі 150 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів.

Партія свободи, яка зараз має найбільше мандатів у парламенті – 37, в опитуванні отримала 28 депутатів.

Тим часом на третьому місці в опитуванні опинились консерватори з VVD, які входять у нинішню коаліцію, з 26 місцями.

Інші дві коаліційні сили демонструють суттєве падіння: центристи з NSC, чий лідер Пітер Омтцигт оголосив про відхід від політики, втрачають 19 із 20 мандатів, а партія BBB, яка представляє інтереси фермерів, залишиться тільки з 3 мандатами замість 7.

Натомість серед опозиції нарощує підтримку правоцентристська CDA, піднявшись до 19 місць після того, як на минулих виборах отримала лише п'ять. Прогресивно-ліберальна D66 зберегла практично такий же результат (8 проти 9 на виборах 2023 року).

Формування чотирипартійної коаліції, в якій більшість має ультраправа PVV, супроводжувалась емоційними суперечками – через які зрештою лідери партій домовились не входити до майбутнього коаліційного уряду, призначивши премʼєром технократа Діка Схоофа.

Але в коаліції і далі спалахували конфлікти через висловлювання лідера ультраправих щодо шукачів притулку, мусульман та верховенства права, які навіть поставили уряд Схоофа на межу розпаду восени 2024 року.

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