В Нидерландах ультраправые впервые после выборов утратили лидерство в опросе

Ультраправая Партия свободы Нидерландов (PVV) Герта Вилдерса уступила лидерство в опросе впервые за последние 18 месяцев, с момента проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

В опросе, который состоялся после объявления бюджетного соглашения четырехпартийного коалиционного правительства, левая оппозиционная GroenLinks-PvdA получает 29 из 150 мест в нижней палате парламента Нидерландов.

Партия свободы, которая сейчас имеет больше всего мандатов в парламенте – 37, в опросе получила 28 депутатов.

Между тем на третьем месте в опросе оказались консерваторы из VVD, которые входят в нынешнюю коалицию, с 26 местами.

Другие две коалиционные силы демонстрируют существенное падение: центристы из NSC, лидер которых Питер Омтцигт объявил об уходе из политики, теряют 19 из 20 мандатов, а партия BBB, представляющая интересы фермеров, останется только с 3 мандатами вместо 7.

Зато среди оппозиции наращивает поддержку правоцентристская CDA, поднявшись до 19 мест после того, как на прошлых выборах получила только пять. Прогрессивно-либеральная D66 сохранила практически такой же результат (8 против 9 на выборах 2023 года).

Формирование четырехпартийной коалиции, в которой большинство имеет ультраправая PVV, сопровождалось эмоциональными спорами, из-за которых в конечном итоге лидеры партий договорились не входить в будущее коалиционное правительство, назначив премьером технократа Дика Схоофа.

Но в коалиции продолжали вспыхивать конфликты из-за высказываний лидера ультраправых в отношении искателей убежища, мусульман и верховенства права, которые даже поставили правительство Схоофа на грань распада осенью 2024 года.