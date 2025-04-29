В аэропорту Брюсселя отменили все вылеты из-за забастовки

В аэропорту бельгийской столицы Брюсселя во вторник, 29 апреля, отменили все вылеты из-за общенациональной забастовки профсоюзов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В аэропорту предупредили, что некоторые прибывающие рейсы также могут быть отменены. Забастовка также может повлиять на работу общественного транспорта.

Забастовка является продолжением двух других всеобщих забастовок, которые произошли в течение последних двух месяцев.

По данным VRT, ранее прогнозировалось, что из-за забастовки во вторник не будут выполнены 30% вылетов из аэропорта Брюсселя.

Во вторник в брюссельском аэропорту ожидалось 470 рейсов, которые должны были принять и отправить 66 тысяч пассажиров.

В понедельник авиакомпании связывались с пассажирами, чьи рейсы были изменены, чтобы найти решение.

Сообщалось также, что забастовка затронет другой брюссельский аэропорт – Шарлеруа.

Протесты бельгийских профсоюзов касаются политики нового правительства Бельгии во главе с Бартом де Вевером, в частности пенсионной реформы, которая является менее выгодной для людей с низкими доходами.