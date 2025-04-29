Медведев заявил, что новейшие члены НАТО автоматически стали целью для РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны, недавно вступившие в НАТО, автоматически стали целью для Вооруженных сил РФ, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

Медведева цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

Он заявил, что до вступления в НАТО Финляндия и Швеция имели определенные международные преференции вследствие геополитического положения и "массы других факторов".

"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины", – заявил Медведев.

Заместитель председателя СБ РФ задал вопрос, какую именно безопасность получили страны, вступившие в Североатлантический альянс.

"Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить? – Нет! Это политические игры", – уверен Медведев.

Как сообщалось, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.