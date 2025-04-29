В Канаде лидер консерваторов проиграл выборы в своем округе

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр в ходе парламентских выборов потерпел поражение в своем округе в Карлтоне, Оттава, прервав таким образом свою почти двадцатилетнюю карьеру депутата.

Об этом сообщает CTV, информирует "Европейская правда".

По предварительным результатам, опубликованным в округе, победу одержал либеральный кандидат Брюс Фанджой, набрав 50,6% голосов. Фанджой получил 42 374 голоса, тогда как Пуальевр – 38 581 голос.

Это единственный округ в Оттаве, где победили действующего депутата.

Как отмечено, этот результат вызовет вопросы о будущем Пуальевра как лидера консерваторов, несмотря на то, что политсила увеличила количество мест в парламенте, но все равно проиграла либералам.

Пуальевр выступил перед сторонниками до объявления результатов в своем округе, пообещав остаться лидером партии после того, как Консервативная партия заняла второе место после Либеральной партии.

"Мои коллеги-консерваторы, нам есть чему радоваться. Сегодня вечером мы получили на 20 мест больше. Мы получили самый высокий процент голосов, который наша партия получала с 1988 года", – сказал он своим сторонникам.

Либеральная партия во главе с премьером Канады Марком Карни хоть и победила, но не получила необходимого большинства, чтобы единолично сформировать правительство.

Несколько месяцев назад консерваторы были бесспорными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду со стороны президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

Трамп в начале дня выборов вновь заявил, что Канада "должна стать 51-м штатом".

Подробнее об этом – в статье Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов.