У Братиславі виставили знищену російським дроном "швидку", яку словаки подарували Україні

У Братиславі виставили машину "швидкої", яку придбали для України словацькі волонтери і якою евакуйовували поранених, доки її не знищив російський FPV.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

До Братислави привезли знищену російським дроном машину швидкої допомоги, подарованої словаками Україні, яка працювала у прифронтових районах.

Michal Vincent, Novinky

Машину придбали за внески небайдужих, після чого словацькі волонтери у листопаді 2024 року перегнали її до Ізюма на Харківщині.

Директор Open Society Foundation Федор Блащак розповів, що "швидка" встигла попрацювати медеваком лише два місяці, доки під час чергової евакуації поблизу Родинського, під Покровськом, у неї поцілив російський FPV. Тоді загинули двоє людей.

"Швидкі і пожежні машини, евакуаційні авто, усе, що має рятувати життя – все це стає цілями для російської армії… Важливо нарешті зрозуміти, що російська агресія проти України – це не лише проблема нашої країни. Це виклик для кожної країни і суспільства, де цінують людські цінності – демократію, свободу, права людини, гідність", – зазначив на відкритті експозиції посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

Після тимчасової експозиції у Братиславі машину повезуть у столицю Чехії Прагу, після того – у словацьке місто Жиліна. Влітку вона буде експонуватись також на території музичного фестивалю у словацькому місті Тренчин.

"За наступні шість місяців ми хочемо показати цю швидку якомога більшій кількості людей. Це унікальна можливість побачити на власні очі, що означає війна в Україні", – зазначив Федор Блащак.

Нагадаємо, протягом 2022 року Україна організувала виставку знищеної російської техніки у багатьох містах Європи.

Подекуди ініціатива супроводжувалася суперечками – зокрема у Берліні, де міська влада виступила проти, але суд врешті дозволив виставку.

У розпал протестів польських фермерів на кордоні України та Польщі, де вони блокували рух вантажів, українські аграрії привезли туди знищену внаслідок війни сільськогосподарську техніку.