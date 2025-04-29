В Братиславе выставили уничтоженную российским дроном "скорую", которую словаки подарили Украине

В Братиславе выставили машину скорой помощи, которую приобрели для Украины словацкие волонтеры и которой эвакуировали раненых, пока ее не уничтожил российский FPV.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В Братиславу привезли уничтоженную российским дроном машину скорой помощи, подаренную словаками Украине, которая работала в прифронтовых районах.

Michal Vincent, Novinky

Машину приобрели за взносы неравнодушных, после чего словацкие волонтеры в ноябре 2024 года перегнали ее в Изюм на Харьковщине.

Директор Open Society Foundation Федор Блащак рассказал, что "скорая" успела поработать медэваком всего два месяца, пока во время очередной эвакуации возле Родынского под Покровском в нее попал российский FPV. Тогда погибли два человека.

"Скорые и пожарные машины, эвакуационные автомобили, все, что должно спасать жизни – все это становится целями для российской армии… Важно наконец понять, что российская агрессия против Украины – это не только проблема нашей страны. Это вызов для каждой страны и общества, где ценят человеческие ценности – демократию, свободу, права человека, достоинство", – отметил на открытии экспозиции посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

После временной экспозиции в Братиславе машину повезут в столицу Чехии Прагу, после того – в словацкий город Жилина. Летом она будет экспонироваться также на музыкальном фестивале в словацком городе Тренчин.

"За следующие шесть месяцев мы хотим показать эту скорую как можно большему количеству людей. Это уникальная возможность увидеть своими глазами, что значит война в Украине", – отметил Федор Блащак.

Напомним, в течение 2022 года Украина организовала выставку уничтоженной российской техники во многих городах Европы.

В некоторых местах инициатива сопровождалась спорами – в частности, в Берлине, где городские власти выступили против, но суд в итоге разрешил выставку.

В разгар протестов польских фермеров на границе Украины и Польши, где они блокировали движение грузов, украинские аграрии привезли туда уничтоженную в результате войны сельскохозяйственную технику.