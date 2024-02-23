Українські аграрії привезли на кордон з Польщею техніку, знищену обстрілами

Українські аграрії в рамках акцій у відповідь на протести польських фермерів привезли до кордону сільськогосподарську техніку, пошкоджену внаслідок бойових дій.

Про це повідомили польські та низка українських ЗМІ після того, як такі відео з’явилися у соцмережах, пише "Європейська правда".

Так, один з польськомовних користувачів Twitter (X) опублікував відео, де з вікна транспортного засобу можна бачити, як фури везуть на платформах напівпричепів обгорілий комбайн, трактор, машини.

Ukraina zaczęła sprowadzać na granicę z Polską maszyny rolnicze zniszczone podczas ostrzału i działań wojennych, aby zademonstrować cenę, za jaką Ukraińcy otrzymują zbożepic.twitter.com/k4vZgJtqAe February 22, 2024

Саме відео, ймовірно, авторства іншої особи, супроводжується написом українською мовою, де вказано, що це знято 22 лютого біля КПП "Угринів". З публікацій інших медіа схоже, що оригінал відео опублікували в українському сегменті TikTok.

Депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов у своєму Facebook опублікував власне відео вже виставленої на землю техніки і написав, що це явно виставка української сільськогосподарської техніки, знищеної внаслідок війни. Водночас він вказав, що не знає, чия це ініціатива.

Техніку підписали табличками із вказівками, з якої вона області та кому належала. На табличках можна бачити логотипи організацій "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) і SaveUA.

Польське RMF24 зазначає, що на ранок 23 лютого протести польських фермерів тривають, на КПП "Медика" орієнтовний час очікування для вантажівок з польського боку – 197 годин.

На КПП "Корчова" час очікування складає близько 143 годин, "Гребенне" – 150 годин, "Дорогуськ" – 113 годин. Блокувальники безперешкодно пропускають лише легкові авто та автобуси.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського про урядову зустріч на кордоні, але пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні.

Також він жорстко відреагував на появу пропутінського плаката на одному з протестів.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічей з польською стороною заявив, що Україна і Польща налаштовані вирішити проблеми.