В Іспанії жінка, підключена до ШВЛ, померла через блекаут

46-річна жителька іспанської Валенсії померла напередодні, 28 квітня, через масштабне знеструмлення по всій країні, в результаті якого вимкнувся її апарат штучного дихання.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Поліція Валенсії отримала повідомлення вдень у понеділок про те, що жінка, яка страждала на захворювання легенів та була підключена до апарату вентиляції в себе вдома, перестала дихати.

Поліцейські, які прибули на місце, намагалися надати їй допомогу і проводили серцево-легеневу реанімацію протягом близько двадцяти хвилин – до прибуття медичної допомоги.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки від природних причин, зазначає EFE.

Зазначимо, що досі не повідомлялось про загибель людей в Іспанії чи Португалії внаслідок блекаутів.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище". Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".

У вівторок прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів після масштабних блекаутів.