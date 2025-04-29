В Испании женщина, подключенная к ИВЛ, умерла из-за блэкаута

46-летняя жительница испанской Валенсии скончалась накануне, 28 апреля, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране, в результате которого выключился ее аппарат искусственного дыхания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Полиция Валенсии получила сообщение днем в понедельник о том, что женщина, страдавшая заболеванием легких и подключенная к аппарату вентиляции у себя дома, перестала дышать.

Полицейские, прибывшие на место, пытались оказать ей помощь и проводили сердечно-легочную реанимацию в течение около двадцати минут – до прибытия медицинской помощи.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины от естественных причин, отмечает EFE.

Отметим, что до сих пор не сообщалось о гибели людей в Испании или Португалии в результате блэкаутов.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения стало "редкое атмосферное явление". Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов.