Прем'єр Іспанії пообіцяв відповідальність для приватних компаній після масового блекауту

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів після масштабних блекаутів.

Його слова цитує El Pais, пише "Європейська правда".

У вівторок, 29 квітня, Санчес виступив із промовою, під час якої пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів та реформувати енергосистему після масштабних блекаутів, які сколихнули країну напередодні.

"Іспанський уряд дійде до суті цього інциденту, будуть проведені реформи та вжиті необхідні заходи, щоб це не повторилося. І, звісно, ми притягнемо до відповідальності приватних операторів", – запевнив прем’єр країни.

Він також згадав про розслідування можливих причин відключення електроенергії.

"Техніки електромережі продовжують аналізувати свої системи... Водночас приватні енергетичні компанії вивчають телеметричні дані зі своїх центрів управління та виробництва. Це має дати нам більш детальне уявлення про те, що сталося в ті п’ять секунд, які призвели до збою в системі", – сказав він.

Санчес запевнив, що будуть проведені "зміни", але лише після того, як стане відомо, що саме стало причиною, аби ці зміни були "ефективними".

"Це ніколи не повинно повторитися", – підсумував він.

Також він заявив про майже повне відновлення електропостачання країни після масштабного блекауту.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишився без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, зупинилися поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище". Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".