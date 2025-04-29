ЗМІ: угода між Україною та США щодо надр "майже готова"

Україна та Сполучені Штати Америки у вівторок, 29 квітня, обговорять угоду щодо надр на рівні урядів та технічних команд, скоро її можуть підписати.

Про це Суспільному повідомив співрозмовник в Офісі президента, передає "Європейська правда".

Як стверджує співрозмовник, підписати угоду щодо надр можуть "скоро", а обговорять її вже сьогодні.

"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", – повідомив співрозмовник у Офісі президента.

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

28 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в угоді про надра між Україною та США не буде зараховуватися вже надана американська допомога.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.