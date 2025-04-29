СМИ: соглашение между Украиной и США о недрах "почти готово"

Украина и Соединенные Штаты Америки во вторник, 29 апреля, обсудят соглашение о недрах на уровне правительств и технических команд, вскоре его могут подписать.

Об этом Суспільному сообщил собеседник в Офисе президента, передает "Европейская правда".

Как утверждает собеседник, подписать соглашение о недрах могут "скоро", а обсудят его уже сегодня.

"Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово", – сообщил собеседник в Офисе президента.

17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

28 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении о недрах между Украиной и США не будет учитываться уже предоставленная американская помощь.

Подробности читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.