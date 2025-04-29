Парламент Финляндии поддержал ограничения на использование смартфонов в школе

Парламент Финляндии одобрил поправки к законодательству, которые позволят ограничить учеников в использовании мобильных телефонов во время учебного процесса.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 29 апреля, финский парламент утвердил изменения в законодательство, вводящие ограничения на использование мобильных телефонов в школе. Изменения вступят в силу с августа 2025 года.

По новым правилам, ученики начальной и средней школы смогут доставать свои смартфоны во время уроков только с разрешения учителя – для заданий, предусматривающих использование телефона, или если это будет необходимо по причинам, связанным со здоровьем.

Также учителям и руководству школы предоставлены полномочия отобрать телефон у ребенка, если его использование срывает учебный процесс.

За месяц до этого Комитет по конституционным правам не увидел проблем с законопроектом о запрете использования смартфонов и других подобных устройств во время уроков в школе.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

Например, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Во Франции собираются усилить запрет на использование мобильных телефонов учениками средней школы, в результате чего школьникам в возрасте от 11 до 15 лет запретят иметь при себе телефоны в течение всего учебного дня.