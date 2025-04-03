Очільниця МЗС Фінляндії сподівається, що після тарифів Трампа ще будуть перемовини

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен утрималась від катастрофічних оцінок тарифів, анонсованих президентом США, та сподівається, що після них ще будуть переговори.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Еліна Валтонен висловила сподівання, що тарифи Трампа відкриють шлях до перемовин про подальшу торгівлю. Водночас вона зазначила, що вважає неправильним запровадження торговельних бар’єрів між союзниками.

"Причина, чому США є найбагатшою і найвпливовішою країною світу – це те, що вони протягом усієї своєї історії покладалися на ринкову економіку. І я думаю, що вони продовжать робити так і в майбутньому", – зазначила очільниця МЗС Фінляндії.

Також вона вважає, що "торгова війна" не зіпсує стосунки між союзниками у НАТО.

"Союзницькі відносини у НАТО дуже сильні, і я повністю впевнена, що ми відійдемо від торгової війни і, сподіваюсь, вийдемо на ситуацію, яка буде навіть кращою, ніж те, що ми мали до підвищення тарифів", – зазначила Валтонен.

Прем'єр країни Петтері Орпо також висловив сподівання, що торгової війни все ще можна уникнути шляхом переговорів.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%.

Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.