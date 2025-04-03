Глава МИД Финляндии надеется, что после тарифов Трампа еще будут переговоры

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен воздержалась от катастрофических оценок тарифов, анонсированных президентом США, и надеется, что после них еще будут переговоры.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Элина Валтонен выразила надежду, что тарифы Трампа откроют путь к переговорам о дальнейшей торговле. В то же время она отметила, что считает неправильным введение торговых барьеров между союзниками.

"Причина, почему США являются самой богатой и влиятельной страной мира – это то, что они на протяжении всей своей истории полагались на рыночную экономику. И я думаю, что они продолжат делать так и в будущем", – отметила глава МИД Финляндии.

Также она считает, что "торговая война" не испортит отношения между союзниками в НАТО.

"Союзнические отношения в НАТО очень сильные, и я полностью уверена, что мы отойдем от торговой войны и, надеюсь, выйдем на ситуацию, которая будет даже лучше, чем то, что мы имели до повышения тарифов", – отметила Валтонен.

Премьер страны Петтери Орпо также выразил надежду, что торговой войны все еще можно избежать путем переговоров.

Как известно, вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%.

Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.