Во Франции судят парня, который ради соцсетей ловил сотни ежей

Во Франции начался суд над молодым человеком, который на протяжении нескольких лет ловил и удерживал в неволе ежей ради хайпа в TikTok, от его действий пострадали более 250 зверей.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

В среду 2 апреля в городе Либурн, что возле Бордо, началось рассмотрение дела 24-летнего местного жителя за то, что он систематически ловил ежей и удерживал в неволе, чтобы снимать контент для соцсетей. Для более эффективного поиска он использовал своих собак.

В своем TikTok он публиковал видео с десятками ежей, помещенных в клетки.

Молодой человек признал, что за четыре года, с 2020 по 2024-й, поймал с такой целью более 250 ежей, а "персональным рекордом" были 32 ежа за два часа. Он утверждает, что после фото- и видеосъемок отпустил всех обратно в природу.

Расследование началось, когда на его TikTok обратили внимание в Офисе защиты биоразнообразия.

Прокуратура просит для него наказание в виде 210 часов общественных работ и штраф в размере 300 евро, тогда как в зоозащитных ассоциациях призывают к многотысячному штрафу, чтобы этот случай стал поучительным уроком для других.

Во Франции ежи являются защищенным видом. За последнее десятилетие численность популяции, в зависимости от региона, сократилась на 16-33% – из-за массового применения пестицидов, уменьшения численности насекомых, которыми ежи питаются, и сбивания автомобилями.

Напомним, недавно немецкий суд отменил трехмесячное временное перекрытие дорог для защиты мигрирующих жаб.

В феврале в английском городе Бат на шесть недель перекрыли автомобильную дорогу, чтобы защитить тысячи лягушек, жаб и тритонов, которые направляются к местному озеру для размножения.