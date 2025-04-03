Сенатор обеспокоен, что РФ могла получить секретные данные о войне в Украине из чатов Signal

Американский сенатор-демократ Адам Шифф после скандала с чатами в мессенджере Signal выразил обеспокоенность, что РФ могла получить из одного из таких чатов секретную информацию о планах и намерениях США относительно войны в Украине.

Об этом Шифф заявил в интервью Foreign Policy, сообщает "Европейская правда".

По словам сенатора, несмотря на то, что Белый дом официально заявил, что скандал с Signal для них "закрыт", необходимо провести расследование в Конгрессе.

"Но есть множество вопросов, на которые нет ответов, и самый важный из них – сколько еще подобных чатов создавалось в незащищенном коммерческом приложении? Думаю, мы должны предположить, что к некоторым из этих разговоров могли получить доступ противники. Итак, какую работу нам теперь предстоит выполнить для защиты источников, которые могли быть раскрыты?" – отметил он.

Как подчеркнул сенатор, одна из ключевых проблем заключается в том, что источники США в Йемене "могут быть скомпрометированы этими разоблачениями".

Также его беспокоит тот факт, что были и другие чаты, где могли обсуждать, например, войну РФ против Украины.

"И если некоторые публичные сообщения правдивы, что были и другие чаты Signal, в которых обсуждали войну в Украине, и россияне смогли проникнуть в эти телефоны, то россияне знают, о чем мы думаем, как мы надеемся договориться о прекращении огня, какое давление мы готовы оказать на Украину или на Россию, что реально, а что является пустословием или блефом", – сказал Шифф.

Он добавил, что подобными действиями администрация президента США Дональда Трампа лишь помешала "своим собственным усилиям по достижению прекращения огня в этом конфликте".

"Но в более широком смысле наши союзники должны смотреть на это и думать, что администрации Трампа снова нельзя доверять секретные разведданные, потому что они будут обращаться с ними безрассудно", – отметил сенатор-демократ.

СМИ ранее сообщили, что команда советника по национальной безопасности США Майка Волца создала целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала о существовании других групповых чатов чиновников нацбезопасности в Signal, кроме того, который касался Йемена, о котором стало известно из публикации The Atlantic.