Президент Фінляндії дав рекомендацію Європі на тлі тарифів Трампа

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у четвер, 3 квітня, що вся Європа повинна взаємодіяти зі Сполученими Штатами в питанні тарифів.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У четвер Стубб заявив, що європейські країни повинні працювати зі Сполученими Штатами над питаннями війни в Україні, європейської безпеки, НАТО і тарифів, намагаючись переконати Вашингтон продовжувати займатися Європою.

"Моя рекомендація всім моїм європейським партнерам – взаємодіяти з американською адміністрацією. Взаємодія – це ключ", – сказав президент Фінляндії.

Варто звернути увагу на те, що 30 березня Стубб здійснив несподівану поїздку на зустріч із президентом США, де вони обговорили різні теми, а також зіграли партію в гольф.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.