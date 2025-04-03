Президент Финляндии дал рекомендацию Европе на фоне тарифов Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в четверг, 3 апреля, что вся Европа должна взаимодействовать с Соединенными Штатами в вопросе тарифов.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В четверг Стубб заявил, что европейские страны должны работать с Соединенными Штатами над вопросами войны в Украине, европейской безопасности, НАТО и тарифов, пытаясь убедить Вашингтон продолжать заниматься Европой.

"Моя рекомендация всем моим европейским партнерам – взаимодействовать с американской администрацией. Взаимодействие – это ключ", – сказал президент Финляндии.

Стоит обратить внимание на то, что 30 марта Стубб совершил неожиданную поездку на встречу с президентом США, где они обсудили различные темы, а также сыграли партию в гольф.

Как известно, вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.