Президент Фінляндії: хтось із "коаліції рішучих" говоритиме з Путіним

Так звана "коаліція рішучих" погодилась, що принаймні одному європейському лідеру доведеться в якийсь момент вести переговори з Росією, заявив фінський президент Александр Стубб.

Його слова цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стубба, з господарем Кремля Владіміром Путіним від імені "коаліції рішучих" говоритимуть або Франція, або Велика Британія.

"Під час нашої дискусії з коаліцією в Парижі в четвер ми визнали реальність того, що один з європейських лідерів повинен в якийсь момент вступити в переговори з Росією", – пояснив він.

Фінський президент раніше закликав Фінляндію "морально підготуватися" до того, що рано чи пізно відносини з Росією будуть відновлюватись.

Також Стубб говорив, що не бачить можливості такого відновлення до того, як повномасштабна війна Росії проти України не буде завершена.

Нагадаємо, "коаліція рішучих" обʼєднує близько 30 країн, які висловили готовність направити свої війська в Україну для контролю за потенційним припиненням вогню або підтримки такої місії.

Лідери "коаліції рішучих" востаннє зустрілись у Парижі 27 березня.