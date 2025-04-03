Президент Финляндии: кто-то из "коалиции решительных" будет говорить с Путиным

Так называемая "коалиция решительных" согласилась, что по крайней мере одному европейскому лидеру придется в какой-то момент вести переговоры с Россией, заявил финский президент Александр Стубб.

Его слова цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Стубба, с хозяином Кремля Владимиром Путиным от имени "коалиции решительных" будут говорить или Франция, или Великобритания.

"Во время нашей дискуссии с коалицией в Париже в четверг мы признали реальность того, что один из европейских лидеров должен в какой-то момент вступить в переговоры с Россией", – пояснил он.

Финский президент ранее призвал Финляндию "морально подготовиться" к тому, что рано или поздно отношения с Россией будут восстанавливаться.

Также Стубб говорил, что не видит возможности такого восстановления до того, как полномасштабная война России против Украины не будет завершена.

Напомним, "коалиция решительных" объединяет около 30 стран, которые выразили готовность направить свои войска в Украину для контроля за потенциальным прекращением огня или поддержки такой миссии.

Лидеры "коалиции решительных" в последний раз встретились в Париже 27 марта.