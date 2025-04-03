Австрія та Німеччина закривають вʼїзд "підарештному" Додіку

Німеччина і Австрія заборонять в'їзд на свою територію лідеру Республіки Сербської Мілораду Додіку і двом його найближчим помічникам, щодо яких у Боснії і Герцеговині видали ордер на арешт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер під час візиту до столиці БіГ Сараєва заявила, що Додік довів сепаратистські провокації та дії до нової крайності і перетнув правові червоні лінії.

"Ми більше не хочемо миритися з такою поведінкою", – сказала вона, анонсуючи заборону на вʼїзд Додіку, під час візиту разом із міністеркою з питань Європи та клімату Німеччини Анною Лурманн.

Міністерки опублікували спільну заяву, в якій заявили, що дії керівництва боснійських сербів блокують процес вступу Боснії і Герцеговини до Євросоюзу і ставлять під загрозу її майбутнє в ЄС.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії на початку минулого тижня, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

Докладніше – читайте в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.