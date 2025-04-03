Австрия и Германия закрывают въезд "подареcтному" Додику

Германия и Австрия запретят въезд на свою территорию лидеру Республики Сербской Милораду Додику и двум его ближайшим помощникам, в отношении которых в Боснии и Герцеговине выдали ордер на арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в столицу БиГ Сараево заявила, что Додик довел сепаратистские провокации и действия до новой крайности и пересек правовые красные линии.

"Мы больше не хотим мириться с таким поведением", – сказала она, анонсируя запрет на въезд Додику, во время визита вместе с министром по вопросам Европы и климата Германии Анной Лурманн.

Министры опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что действия руководства боснийских сербов блокируют процесс вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз и ставят под угрозу ее будущее в ЕС.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии в начале прошлой недели, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.

Подробнее – читайте в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко: Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.