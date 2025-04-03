"Не можна анексувати інші країни": премʼєрка Данії звернулась до Трампа англійською
Данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен учергове відкинула претензії США на Гренландію, залишивши відкритою можливість співпраці для зміцнення безпеки острова.
Про це вона сказала на пресконференції під час візиту до Гренландії 3 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.
Звертаючись до США, Фредеріксен наголосила, що питання Гренландії виходить за межі її відносин із Данією і стосується "міжнародного порядку, який ми збудували за останні покоління".
"Не можна анексувати інші країни", – додала вона.
Глава данського уряду далі перейшла на англійську мову, наголосивши, що Данія і далі вбачає у США тісного союзника і готова спільно посилити безпеку в Арктичному регіоні.
"Якщо ви хочете посилити безпеку в Арктиці – так само, як і ми, – зробімо це разом", – запропонувала Фредеріксен.
Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
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