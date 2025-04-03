"Нельзя аннексировать другие страны": премьер Дании обратилась к Трампу на английском

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в очередной раз отвергла претензии США на Гренландию, оставив открытой возможность сотрудничества для укрепления безопасности острова.

Об этом она сказала на пресс-конференции во время визита в Гренландию 3 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Обращаясь к США, Фредериксен подчеркнула, что вопрос Гренландии выходит за пределы ее отношений с Данией и касается "международного порядка, который мы построили за последние поколения".

"Нельзя аннексировать другие страны", – добавила она.

Глава датского правительства далее перешла на английский язык, подчеркнув, что Дания продолжает видеть в США тесного союзника и готова совместно усилить безопасность в Арктическом регионе.

"Если вы хотите усилить безопасность в Арктике – так же, как и мы, – давайте сделаем это вместе", – предложила Фредериксен.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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