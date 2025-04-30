Трамп не говорит, доверяет ли Путину, но считает, что тот "хотел бы остановить войну"
Президент США Дональд Трамп убежден, что кремлевский правитель Владимир Путин хочет положить конец развязанной им войне против Украины.
Об этом американский президент сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".
При этом Трамп снова допустил, что хозяин Кремля "может манипулировать" им относительно мирных переговоров.
В то же время он добавил, что верит в то, что Путин хочет "остановить войну".
"Я думаю, что если бы я не выиграл выборы, он бы захватил всю Украину. Я думаю, что он бы захватил всю Украину... Он увидел, что произошло в Афганистане. Он сказал: "Вау, это мой шанс", потому что это всегда было очень важным для него. Я разговаривал с ним... Я думаю, что он хотел всю страну", – сказал Трамп.
На вопрос, хочет ли Путин мира, американский президент ответил: "Я думаю, что да. Я думаю, что да... Я думаю, что действительно... его мечтой было захватить всю страну. Я думаю, что из-за меня он не сможет этого сделать".
При этом, когда его спросили, доверяет ли он российскому правителю, Трамп уклонился от ответа.
"Я не доверяю вам... Я не доверяю многим людям, но я думаю так: я думаю, что он, скажем, уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю страну, но его решение, его выбор будет заключаться в захвате всей Украины", – отметил Трамп.
Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.
Впоследствии Трамп сказал, что Путин должен прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение.
В то же время, по информации FT, европейские и украинские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может объявить о выходе из "мирных переговоров" с Киевом и Москвой, используя в качестве повода даже незначительный прогресс.