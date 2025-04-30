У Польщі розповіли про кібератаки та дезінформації перед виборами президента

Міністерство цифровізації Польщі повідомило про зростання останнім часом дезінформації, пов'язаної з президентськими виборами.

Про це повідомляє PAP, інформує "Європейська правда".

Моніка Гембіцька з відділу комунікацій Міністерства цифровізації зазначила, що одним із проявів цього була "дезінформаційна операція, ймовірно, проведена російською стороною в англомовному інформаційному просторі".

Директорка Відділу захисту інформації кіберпростору в Національному дослідному інституті "Науково-академічна комп’ютерна мережа" (NASK) Магдалена Вільчинська розповіла, що NASK розробила карту тем дезінформації про вибори.

Вільчинська також звернула увагу на конспірологічні теорії, які можуть спричинити втрату довіри громадян до виборчого процесу.

"Можуть з'явитися наративи про участь у голосуванні осіб, які не мають виборчих прав", – додала вона.

Крім того, NASK передбачає появу фейкових матеріалів, пов'язаних з Європейським Союзом та втручанням інших країн у польські вибори.

У звіті організації Alliance4Europe йдеться, що для поширення дезінформації використовують платформу Х. У період з 4 березня по 4 квітня цього року на цій платформі з'явилося майже 300 дописів з інформацією про польські вибори.

Як пояснила Александра Вуйтович, аналітикиня та співавторка звіту Alliance4Europe, автори дезінформаційних дописів, щоб підвищити вірогідність своїх фальшивих тверджень, додавали посилання на статті, опубліковані на польських інформаційних порталах.

Вуйтович зазначила, що творці дезінформації припускають, що користувачі не клікнуть на посилання або не прочитають повні тексти.

Часто використовуються також старі статті або скриншоти, які, позбавлені повного контексту. Частина польських ЗМІ полегшує завдання дезінформаторам, формулюючи заголовки та вступи таким чином, що, вони відірвані від решти тексту, який потенційно не містить неправди.

Звіт Alliance4Europe підкреслює, що наступною метою є підривання авторитету політичних опонентів шляхом поширення фейкових новин, що дискредитують їх. Додатковою метою є посилення кремлівської пропаганди.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

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