В Польше рассказали о кибератаках и дезинформации перед выборами президента

Министерство цифровизации Польши сообщило о росте в последнее время дезинформации, связанной с президентскими выборами.

Об этом сообщает PAP, информирует "Европейская правда".

Моника Гембицка из отдела коммуникаций Министерства цифровизации отметила, что одним из проявлений этого была "дезинформационная операция, вероятно, проведенная российской стороной в англоязычном информационном пространстве".

Директор Отдела защиты информации киберпространства в Национальном исследовательском институте "Научно-академическая компьютерная сеть" (NASK) Магдалена Вильчиньска рассказала, что NASK разработала карту тем дезинформации о выборах.

Вильчиньска также обратила внимание на конспирологические теории, которые могут привести к потере доверия граждан к избирательному процессу.

"Могут появиться нарративы об участии в голосовании лиц, не имеющих избирательных прав", – добавила она.

Кроме того, NASK предусматривает появление фейковых материалов, связанных с Европейским Союзом и вмешательством других стран в польские выборы.

В отчете организации Alliance4Europe говорится, что для распространения дезинформации используют платформу Х. В период с 4 марта по 4 апреля этого года на этой платформе появилось почти 300 постов с информацией о польских выборах.

Как пояснила Александра Вуйтович, аналитик и соавтор отчета Alliance4Europe, авторы дезинформационных постов, чтобы повысить достоверность своих фальшивых утверждений, добавляли ссылки на статьи, опубликованные на польских информационных порталах.

Вуйтович отметила, что создатели дезинформации предполагают, что пользователи не будут кликать на ссылки или не будут читать полные тексты.

Часто используются также старые статьи или скриншоты, лишенные полного контекста. Часть польских СМИ облегчает задачу дезинформаторам, формулируя заголовки и вступления таким образом, что они оторваны от остального текста, который потенциально не содержит неправды.

Отчет Alliance4Europe подчеркивает, что следующей целью является подрыв авторитета политических оппонентов путем распространения фейковых новостей, дискредитирующих их. Дополнительной целью является усиление кремлевской пропаганды.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

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