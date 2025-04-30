В Брюсселе произошла перестрелка, есть раненый

В Брюсселе в результате перестрелки получил ранения молодой человек, он госпитализирован.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на прокуратуру Брюсселя, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 19-летний юноша получил ранения в результате перестрелки, которая произошла ночью со вторника на среду, 30 апреля, в районе Андерлехт в Брюсселе.

Он получил огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован. По словам прокуратуры, его жизни ничего не угрожает.

"Расследование продолжается с целью установления обстоятельств происшествия, контекста, в котором оно произошло, а также для идентификации злоумышленника (или злоумышленников)", – добавили в прокуратуре.

В последние годы Брюссель страдает от перестрелок, связанных с деятельностью наркобанд. Официальные лица заявляют, что в Бельгии действуют более 100 самых опасных преступных группировок Европы.

В частности, 15 февраля в Брюсселе застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок. Это убийство последовало за другой смертельной перестрелкой, произошедшей в Андерлехте в том же месяце.

А отдельный инцидент с перестрелкой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.