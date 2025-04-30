Правительство Швейцарии спросит у граждан мнение об углублении отношений с ЕС

Федеральный совет Швейцарии предложил провести консультативный референдум о новом соглашении об углублении отношений с Европейским Союзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявило швейцарское правительство 30 апреля.

Правительство Швейцарии решило вынести на общественное голосование меры по двусторонним отношениям, безопасности пищевых продуктов, электроэнергии и здравоохранения в соглашении с ЕС.

Окончательное решение о характере референдума и ходе обсуждений примет парламент Швейцарии.

"Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, Федеральный совет считает, что для обеспечения стабильности, независимости и процветания Швейцарии стратегически необходимо поддерживать стабильные, надежные отношения с ЕС и соседними странами", – говорится в заявлении правительства.

Там добавили, что соглашение между Швейцарией и ЕС не является существенным изменением внешнеполитического курса, а "целенаправленным шагом к укреплению и дальнейшему развитию проверенного двустороннего подхода".

Согласно швейцарскому законодательству, голосование по новому международному договору может состояться, если в течение 100 дней будет собрано 50 тысяч подписей.

Для принятия консультативного референдума необходимо простое большинство голосов избирателей.

Напомним, Швейцария и Европейский Союз в декабре 2024 года обнародовали новое соглашение об обновлении двусторонних отношений.

Соглашение охватывает все сферы – от электроэнергии до государственной помощи, транспорта и свободы передвижения, а также финансовый вклад Швейцарии в ЕС.

Переговоры сторон об обновлении двусторонних отношений начались в марте 2024 года и включали более 200 переговорных встреч.