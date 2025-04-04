Вэнс обещает "процветание" на рынках после тарифов Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что падение американских фондовых рынков после объявления президента Дональда Трампа о масштабных тарифах является временным явлением, и дальше их ждет процветание.

Как сообщает "Европейская правда", заявление вице-президента приводит Bloomberg.

Его слова прозвучали на фоне того, как после объявления Трампа о введении тарифов день завершился сильнейшим однодневным падением индекса S&P 500 почти за пять лет. Общая стоимость американских акций снизилась на 2,5 триллиона долларов.

"Я, честно говоря, думал, что в определенном смысле на рынках может быть хуже, потому что это большой переходный период. Вы видели, как президент сказал сегодня, что это как пациент, который был очень болен, мы сделали операцию, и теперь пришло время поправить его здоровье. И это именно то, что мы делаем", – сказал Вэнс.

Он выразил уверенность, что после "одного плохого дня на фондовом рынке" наступит "бурное процветание".

"Послушайте, один плохой день на фондовом рынке по сравнению с тем, что президент Трамп сказал сегодня – и я думаю, что он прав – мы еще долго будем иметь бурно процветающий фондовый рынок, потому что мы реинвестируем в Соединенные Штаты Америки", – добавил Вэнс.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.