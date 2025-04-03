Литва виплатить 20 млн євро експортерам, які постраждають від тарифів Трампа

Міністерство економіки та інновацій Литви представило план заходів обсягом 20 мільйонів євро, які допоможуть підприємствам, що постраждали від американських тарифів, пом'якшити вплив торгової війни зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

За даними міністерства, 1041 компанія експортує до США з Литви, в основному це виробники продукції з високою доданою вартістю, нафтопродуктів, меблів та експортери мінеральної сировини.

Для близько 100 литовських компаній експорт до США становить більше половини їхнього загального обороту. У четвер вранці Міністерство економіки та інновацій представило перший план заходів вартістю 20 мільйонів євро, які допоможуть постраждалим підприємствам.

За словами міністра економіки Лукаса Савіцкаса, тарифи, запроваджені Сполученими Штатами на імпорт з ЄС, можуть знизити економічне зростання Литви на 0,65% протягом трьох-чотирьох років.

За його словами, вплив тарифів на литовську економіку був би "ще більш значним", якщо тарифи будуть довгостроковими.

Міністр висловив сподівання, що США та ЄС, який готує заходи у відповідь, досягнуть домовленості і тарифи будуть скасовані найближчим часом.

Тим часом глава МЗС Угорщини вважає Брюссель винним у тому, що президент США вирішив запровадити нові високі тарифні ставки щодо країн ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відзначила, що у торгових війнах немає переможців і за все зрештою доведеться платити звичайним споживачам.