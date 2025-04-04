В Литве говорят, что переговоры с Трампом по тарифам должен вести ЕС, а не отдельные страны

Министр экономики и инноваций Литвы Лукас Савицкас заявил, что переговоры с Соединенными Штатами по поводу введенных тарифов должна вести Европейская комиссия, а не отдельные страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал в эфире радио LRT.

Савицкас отметил важность сохранять солидарность между различными государствами-членами Европейского Союза "и вести переговоры как единый, значимый и действительно экономически мощный блок".

"По сути, именно так сейчас и поступают", – отметил он.

По его словам, ЕС должен послать четкий сигнал о своей готовности к договоренностям и переговорам с США в поиске торгового баланса.

"Я действительно слышу – и по официальным, и по неофициальным каналам, – что ответственные комиссары Европейской комиссии готовы вести переговоры. Надеемся на лучший сценарий, но одновременно готовимся и к другому развитию событий, оцениваем ситуацию, чтобы понять, какие меры необходимы, чтобы помочь нашим предприятиям адаптироваться к меняющимся условиям", – добавил Савицкас.

Он отметил, что Еврокомиссия намерена реагировать пропорционально на действия США, но в то же время подчеркнул, что лучше было бы достичь соглашения и найти компромисс.

Министерство экономики и инноваций Литвы прогнозирует, что столь агрессивная торговая политика Белого дома может замедлить рост ВВП Литвы на 0,65% в течение 3-4 лет.

В четверг Министерство экономики и инноваций Литвы представило первый план помощи бизнесу, который может пострадать от новых пошлин, на сумму 20 млн евро. План нацелен на смягчение последствий начатой США торговой войны и поддержку диверсификации рынков.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.