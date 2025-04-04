Politico сообщает о возможном разговоре Трампа и Путина

Издание Politico утверждает, что в ближайшее время – возможно, даже в пятницу – может состояться телефонный разговор между лидерами США и России.

Об этом Politico сообщило 4 апреля, пишет "Европейская правда".

По данным издания, еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "либо до, либо после выходных".

В то же время, нет никаких гарантий, что это непременно произойдет. "Как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно", – констатирует издание.

По данным NBC News, ближайшее окружение Трампа советует ему не разговаривать с Путиным до тех пор, пока тот не возьмет на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине, а телефонный разговор между Трампом и Путиным пока не был запланирован.

Сам Трамп в воскресенье заявил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

В эти дни в Вашингтоне находится посланник Путина Кирилл Дмитриев, который провел переговоры в Белом доме с представителями администрации Трампа и сенаторами-республиканцами.