Топ-генерал НАТО предупредил о проблемах из-за потенциальных изменений в армии США в Европе

Обсуждение в Пентагоне реструктуризации части американских Вооруженных сил, включая потенциальный отказ от роли США как руководителя сил НАТО в Европе и объединенного командования, могут создать проблемы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в четверг Кристофер Каволи, главный американский генерал в Европе, его цитирует агентство Reuters.

Американские законодатели выразили обеспокоенность внутренними дискуссиями в Пентагоне, где министр обороны Пит Хегсет пожаловался на то, что в штате слишком много четырех– и трехзвездочных генералов.

Каволи заявил на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что объединение американских военных командований в Европе и Африке было бы слишком сложной задачей.

"Я буду нести ответственность еще за 50 стран... это было бы слишком", – сказал Каволи, который возглавляет европейское командование Вооруженных сил США и является верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Командование Вооруженных сил США в Африке было выделено в отдельное командование в 2008 году, учитывая интересы национальной безопасности Соединенных Штатов в этом регионе.

Хегсет также рассматривает вопрос о том, чтобы на должности верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), которую до сих пор занимал только американец, больше не было американского военного.

Каволи, который возглавляет SACEUR, сказал, что это создаст проблемы для ядерного командования и контроля и откроет возможность того, что американские войска возглавит неамериканский военный чиновник.

"Я думаю, что это те вещи, которые следует тщательно рассмотреть", – сказал Каволи.

Потенциальные изменения происходят на фоне беспокойства в Европе относительно будущего НАТО. Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но Пит Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

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