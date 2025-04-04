Две трети немцев боятся нападения РФ на другие страны Европы

Абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.

Об этом, как сообщает DW, свидетельствует социологический опрос Deutschlandtrend, информирует "Европейская правда".

Опрос был проведен институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

Две трети немцев обеспокоены, что Россия может напасть на другие государства Европы. А почти восемь из десяти опрошенных опасаются, что партнеры по НАТО сейчас не могут рассчитывать на защиту США.

Семеро из десяти опасаются ущерба для немецкой экономики в результате "торговой войны" США.

Примерно столько же призывают повысить пошлины на импорт американской продукции в ответ президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что 54% немцев считают, что Украина должна быть готова поступиться территориями для мира с РФ.

А незначительное большинство немцев не против развертывания миротворческих сил в Украине.