СМИ: Германия непублично финансирует альтернативу Starlink для Украины

Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска.

Об этом агентству Reuters рассказала генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке, пишет "Европейская правда".

По словам Бернеке, Eutelsat уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине через немецкого дистрибьютора, а средства предоставляет правительство Германии.

Она отказалась комментировать объемы финансирования, но уточнила, что в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, которые подключают пользователей к сети Eutelsat.

"Сейчас мы стремимся относительно быстро получить от 5 тысяч до 10 тысяч терминалов", – сказала гендиректор, добавив, что это может произойти „в течение нескольких недель".

Отвечая на вопрос, будет ли Германия финансировать дополнительные терминалы, пресс-секретарь Eutelsat Джоанна Дарлингтон сказала, что такая возможность обсуждается.

"Мы еще не знаем, как ЕС коллективно или каждая страна в отдельности будет финансировать дальнейшие усилия", – добавила Дарлингтон.

Берлин официально не подтверждал финансирование доступа к спутниковому интернету для Украины. Министерство иностранных дел Германии не ответило на запросы Reuters о комментариях.

Альтернатива Starlink обсуждается на фоне более прохладного подхода президента США Дональда Трампа, а также его соратника Маска к Украине.

Европейская комиссия параллельно выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном перекрытии доступа к сети Starlink.