Французький супутниковий оператор хоче замістити Starlink Маска в Україні

Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA заявив, що переговори з Європейським Союзом про заміну Starlink Ілона Маска активізуються на тлі того, що США відступають від своїх зобов'язань щодо безпеки континенту.

Про це сказала головний виконавчий директор Eutelsat Єва Бернеке в інтерв'ю Bloomberg TV у четвер, передає "Європейська правда".

"Сьогодні всі запитують нас: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні?", і ми розглядаємо цю можливість", – сказала Бернеке.

За словами Бернеке, компанія вже працює в Україні і має тисячі терміналів, але не всі вони підключені до мережі. За її словами, щоб забезпечити 40 тисяч терміналів, знадобиться кілька місяців. Приблизно стільки терміналів Starlink використовується в країні.

Starlink став важливою послугою для українських військових у трирічній війні з Росією після того, як значна частина комунікаційної інфраструктури країни була виведена з ладу. Хоча багато українських терміналів Starlink фінансуються Європою, напружені відносини між Вашингтоном і Києвом викликають побоювання, що робота сервісу може бути перервана.

За словами Бернеке, Eutelsat потребуватиме фінансової та логістичної підтримки для швидкого збільшення кількості терміналів в Україні.

Цього тижня акції Eutelsat злетіли більш ніж у шість разів після того, як політики Європейського Союзу пообіцяли збільшити витрати на оборону. У середу з рук в руки перейшло близько 22,5 мільйонів акцій Eutelsat, що є найвищим одноденним показником за всю історію, згідно з даними агентства Bloomberg.

За словами Бернеке, Eutelsat також веде переговори з Італією щодо забезпечення безпечного супутникового зв'язку. Компанія управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після Starlink.

Італійський уряд все більше сумнівається щодо укладення угоди зі Starlink на суму 1,5 млрд євро, повідомило в середу агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з ходом переговорів.

В той же час у Польщі попереджають, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Тим часом стало відомо, що Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.

Раніше агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим ці повідомлення.