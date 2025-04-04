В Чехии скептически относятся к подходу РФ к переговорам о прекращении огня

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский скептически относится к российскому подходу к переговорам о прекращении огня.

Об этом он сказал в конце двухдневной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Липавский заявил, что Россия не смогла выполнить даже самые элементарные и простые вещи, например, о прекращении огня по энергетическим объектам.

Он сказал, что критика со стороны некоторых европейских стран не должна удивлять, поскольку она более или менее отражает и чешскую точку зрения.

"Я говорю, что хорошо, давайте посмотрим, куда приведут эти переговоры, но моя уверенность в подходе российской стороны действительно очень, очень сдержанная", – отметил глава чешского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в этот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.

Он сказал, что сейчас США смотрят на Россию, и добавил, что если у них будет "тактика ожидания и затягивания", то США не будут заинтересованы в этом, а Трамп не будет проводить бесконечно переговоров.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

В свою очередь Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.

3 апреля спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне для встреч с представителями администрации США для "возобновления диалога".