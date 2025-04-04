У Литві запевнили: НАТО відреагує на спільні навчання РФ та Білорусі за потреби

Країни НАТО готові відреагувати на спільні військові навчання Росії та Білорусі "Запад", які відбудуться восени 2025 року за потреби.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "точно не залишаться непоміченими".

"Плануються певні дії, залежно від того, що ми спостерігаємо з іншого боку, скільки російських і білоруських сил буде задіяно під час навчань, і це точно не залишиться непоміченим", – сказав він.

Міністр закордонних справ Литви не деталізував плани НАТО, але сказав, що Альянс відреагує в залежності від того, як розгортатимуться навчання, а також від масштабу і типу сил, розгорнутих Росією і Білоруссю.

"Наразі я не хочу вдаватися в подробиці про те, як ми будемо реагувати, але це не просто чергова рутинна подія – до всіх подібних заходів ми ставимося серйозно", – сказав литовський міністр.

Водночас литовські збройні сили заявляють, що не бачать додаткових військових загроз для Литви під час цьогорічних навчань "Запад".

Вони запевнили, що покладаються на розвідку НАТО і вважають, що, як і в попередні роки, головна загроза буде пов'язана з підвищеним ризиком ненавмисних інцидентів.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв нищівну відповідь Путіну за напад на Польщу чи будь-яку іншу державу Альянсу.

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