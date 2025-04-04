В Литве заверили: НАТО отреагирует на совместные учения РФ и Беларуси при необходимости

Страны НАТО готовы отреагировать на совместные военные учения России и Беларуси "Запад", которые состоятся осенью 2025 года при необходимости.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что совместные военные учения России и Беларуси "точно не останутся незамеченными".

"Планируются определенные действия, в зависимости от того, что мы наблюдаем с другой стороны, сколько российских и белорусских сил будет задействовано во время учений, и это точно не останется незамеченным", – сказал он.

Министр иностранных дел Литвы не детализировал планы НАТО, но сказал, что Альянс отреагирует в зависимости от того, как будут разворачиваться учения, а также от масштаба и типа сил, развернутых Россией и Беларусью.

"Сейчас я не хочу вдаваться в подробности о том, как мы будем реагировать, но это не просто очередное рутинное событие – ко всем подобным мероприятиям мы относимся серьезно", – сказал литовский министр.

В то же время литовские вооруженные силы заявляют, что не видят дополнительных военных угроз для Литвы во время нынешних учений "Запад".

Они заверили, что полагаются на разведку НАТО и считают, что, как и в предыдущие годы, главная угроза будет связана с повышенным риском непреднамеренных инцидентов.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал сокрушительный ответ Путину за нападение на Польшу или любое другое государство Альянса.

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