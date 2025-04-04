В Мальме посреди жилого района обнаружили подозрительные предметы

Полиция города Мальме на юге Швеции вечером в пятницу, 4 марта, заблокировала улицу после обнаружения там "нескольких опасных предметов".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

После первых сообщений о подозрительном предмете на улице жилого района Мальме правоохранители призвали людей оставаться дома и не заходить на огражденную территорию.

Пресс-секретарь полиции Эвелина Олссон объявила, что на место вызвали команду саперов.

Взрывотехники обнаружили несколько опасных объектов и по состоянию на вечер пятницы решали, что с ними делать.

Параллельно полиция начала предварительное расследование по факту серьезного нарушения закона о легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметах Швеции.

В прошлом году полиция в Гетеборге получила два сообщения о "подозрительных предметах", возможно взрывчатке, в двух разных районах.