У Гренландії відкинули коментарі Рубіо про "відокремлення" острова від Данії

Майбутній премʼєр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що розмови про анексію острова є неприйнятними, а коментарі державного секретаря США Марко Рубіо "не витримують критики".

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Його коментар прозвучав після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Данії слід зосередитися на тому, що гренландці не хочуть бути частиною Данії.

"Ми тут люди, а не об'єкт нерухомості, який можна купити. Партнерство і співпрацю завжди можна обговорювати, але розмови про анексію неприйнятні", – заявив Нільсен.

Також майбутній прем’єр Гренландії заявив, що Рубіо не правий, коли каже, що острів хоче "відокремитися завтра".

"Він має рацію в тому, що Гренландія не хоче бути данською, але Гренландія, безумовно, не хоче бути і американською", – наголосив він.

Відтак Нільсен наголосив, що Гренландія працює щодня, "щоб побудувати фундамент, який дозволить нам стати самостійними в майбутньому, але ми ще не готові до цього".

"Те, що він (Рубіо, – Ред.) каже, не витримує критики", – підсумував він.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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