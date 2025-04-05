В Гренландии отвергли комментарии Рубио об "отделении" острова от Дании

Будущий премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что разговоры об аннексии острова неприемлемы, а комментарии государственного секретаря США Марко Рубио "не выдерживают критики".

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Его комментарий прозвучал после того, как государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дании следует сосредоточиться на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании.

"Мы здесь люди, а не объект недвижимости, который можно купить. Партнерство и сотрудничество всегда можно обсуждать, но разговоры об аннексии неприемлемы", – заявил Нильсен.

Также будущий премьер Гренландии заявил, что Рубио не прав, когда говорит, что остров хочет "отделиться завтра".

"Он прав в том, что Гренландия не хочет быть датской, но Гренландия, безусловно, не хочет быть и американской", – подчеркнул он.

Поэтому Нильсен отметил, что Гренландия работает ежедневно, "чтобы построить фундамент, который позволит нам стать самостоятельными в будущем, но мы еще не готовы к этому".

"То, что он (Рубио, – Ред.) говорит, не выдерживает критики", – подытожил он.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.