Деякі члени "коаліції рішучих" наполягають на тому, щоб французький президент Емманюель Макрон очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва.

Про це пише The Telegraph із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

Президента Франції та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, назвали найбільш імовірними співрозмовниками з Москвою.

Однак газета із посиланням на власну інформацію зазначила, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер не планує проводити переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним у рамках зусиль країни з підтримки оборони України.

Співрозмовник газети в Єлисейському палаці повідомив, що Макрон готовий взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

Відповідаючи на запитання, чи настав час відновити контакти з очільником Кремоя, представник Єлисейського палацу сказав: "Напевно, ще ні".

3 квітня фінський президент Александр Стубб заявив, що "коаліція рішучих" погодилась, що принаймні одному європейському лідеру доведеться в якийсь момент вести переговори з Росією.

4 квітня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі заявив, що "коаліція рішучих", що підтримує Україну, готує варіанти моніторингу перемир’я, але зараз вимагає від Москви відповіді на пропозицію, навіть якщо вона негативна.

Нагадаємо, "коаліція рішучих" обʼєднує близько 30 країн, які висловили готовність направити свої війська в Україну для контролю за потенційним припиненням вогню або підтримки такої місії.