Некоторые члены "коалиции решительных" настаивают на том, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке Киева.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Президента Франции и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвали наиболее вероятными собеседниками с Москвой.

Однако газета со ссылкой на собственную информацию отметила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует проводить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках усилий страны по поддержке обороны Украины.

Собеседник газеты в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда придет время".

Отвечая на вопрос, пришло ли время возобновить контакты с главой Кремоя, представитель Елисейского дворца сказал: "Наверное, еще нет".

3 апреля финский президент Александр Стубб заявил, что "коалиция решительных" согласилась, что по крайней мере одному европейскому лидеру придется в какой-то момент вести переговоры с Россией.

4 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми заявил, что "коалиция решительных", поддерживающая Украину, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от Москвы ответа на предложение, даже если оно отрицательное.

Напомним, "коалиция решительных" объединяет около 30 стран, которые выразили готовность направить свои войска в Украину для контроля за потенциальным прекращением огня или поддержки такой миссии.