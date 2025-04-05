Генеральный секретарь НАТО оправдал заявления американской администрации Дональда Трампа о вступлении Украины в НАТО и заверил, что изменений нет.

Об этом он сказал в интервью NV, пишет "Европейская правда".

Рютте напомнили, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО является необратимым, однако затем Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.

На это генеральный секретарь НАТО заявил, что Вашингтонский саммит имел четкий результат, "однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня".

"И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что это противоречит формулировкам Вашингтонского саммита", – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что не согласен с этим утверждением, ведь думает, что это "это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита".

"Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива", – сказал он.

На вопрос, верит ли он в то, что украинское членство в НАТО возможно при президентстве Трампа, Рютте ответил: "давайте не будем интерпретировать то, что он говорил".

"У нас есть формулировка с Вашингтонского саммита о долгосрочной перспективе. И когда именно это произойдет, мы не знаем. Есть необратимый путь в НАТО", – подытожил он.

4 апреля после завершения министерской встречи Альянса Рютте заявил, что решение Альянса об Украине в НАТО остается неизменным, несмотря на все политические заявления.

В тот же день переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находился в Вашингтоне, заявил, что администрация Трампа с пониманием относится к позиции главы Кремля Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО.

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